Сегодня мы расскажем вам о пяти новых мифах, в которые множество из нас все еще верит. А зря!

Кофе во второй половине дня - причина бессонницы

На самом деле, бодрит вас кофе или не бодрит — реакция именно вашего организма, индивидуальная. По степени активности гена, который отвечает за метаболизм кофеина, люди разделяются на 3 типа: высокая, обычная и низкая восприимчивость кофеина.

Больше только людей входит в группу с обычной воприимчивостью, им нельзя пить кофе менее чем за6 часов до сна. Люди из первой группы, с высокой чувствительностью, должны вообще обходить кофе стороной. А вот люди с низкой восприимчивостью кофе могут выпить напиток даже перед сном — и ничего!

Если нагреть мед, в нем образуются вредные соединения

В составе любого меда есть вещество под названием гидроксиметилфурфурол (HMF)И при нагревании концентрация его повышается. Но спешим вас успокоить, HMF есть во многих продуктах питания и даже в больших количествах. Да и нет еще ни одного научного доказательства опасности HMF для человека.

Детокс-продукты очень полезны

Еще в 2009 году группа ученых обратилась к производителям 15 популярных детокс-продуктов и попросила объяснить, для борьбы с какими токсинами предназначены их продукты. И ни один из производителей не смог дать вразумительного ответа.

Как считает почетный профессор дополнительной медицины Университета Эксетера Эдзард Эрнст, среднестатистическому человеку, у которого нет отдельно пагубных привычек довольно для очистки и сил своего организма. Так, тренировка в спортзале или пробежка перед сном — тоже отличные варианты детокса.

Куриная кожа — просто холестериновая бомба

Кто бы мог подумать, но куриная кожа - дорогой источник коллагена, который, в свою очередь, положительно влияет на состояние мышечной ткани, кожи и суставов.

А липиды куриной кожи состоят в основном из любимых диетологами ненасыщенных жирных кислот — тех самых, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают хороший.

Обычная соль вредна и ее лучше заменить более «полезной»

Не совсем так. Морская, гималайская, иранская, черная — конечно, более полезные заменители обычной соли. Вот только различия в их составе настолько мизерны, что для получения обещанной пользы вам придется поедать эту полезную соль килограммами.

Жирный плюс в пользу поваренной соли — то, что она йодируется промышленным путем. А содержание йода в организме крайне важно. Поэтому, выбирая между поваренной и другими видами, следует отдать предпочтение йодированной.

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