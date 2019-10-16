Новые автобусы, комфортные вагоны метро и удобные троллейбусы. Общественный транспорт в столице планируют обновить. В течение года киевский автопарк должен пополниться по меньшей мере восемью новыми бусами. Сейчас как раз проходит тендер. Выйдут на маршруты новые автобусы скорее только уже в 2020 году.

Они горят, как спички. У них на ходу отпадают колеса. Наконец, они сбивают людей. Все это о столичных маршрутках, в которых, по словам киевлян, ездить – это как сыграть в русскую рулетку.

Например, в США люди обычно пользуются автобусом или метро.

"Билет на автобус стоит два доллара. Условия удобны. Но в Вашингтоне автобусы обычно грязные", – делится один из жителей.

"На метро я еду из Вашингтона в соседний Мэриленд. В месяц трачу 162 доллара. По городу 2 доллара 65 центов. За транспортом следят, чтобы было чисто. Однако, не идеально", – рассказывает американка.

А вот Брюссель – настоящий рай для пассажиров. Все курсирует по графику, на каждой остановке – табло с расписанием. Что такое маршрутка – брюссельцы даже не знают, здесь пользуются огромными автобусами.

"Как по мне, самый удобный вид транспорта в Брюсселе – это автобус, но, конечно, все зависит от нужного маршрута", – делится пассажирка.

Один за другим они подъезжают к стеклянной остановке. В салоне мягкие сиденья, кондиционер уже на обогрев, так как осень. И одна поездка стоит 2,5 евро, это около семидесяти гривен.

"Довольно дорого, как для меня, но здесь можно выбрать различные варианты поездки", – продолжает другая.

ДТП с общественным транспортом в Европе и США – нонсенс. В Украине за 9 месяцев этого года произошло почти полторы тысячи ДТП с участием общественного транспорта. 977 пассажиров получили различные травмы, 132 человека погибли. И статистика могла бы быть лучше – говорит исполняющий обязанности председателя "Укртрансбезопасности" – службы, которая занимается безопасностью на дороге. Однако у инспекторов, которые должны испытывать эти маршрутки, связаны руки. Закон наказывать нарушителей им не позволяет.

"Они предоставляют предписание, имеющее рекомендательный характер. Для того чтобы привлечь к ответственности, он должен повторно зафиксировать и сделать на предприятии, или во время рейдовой проверки. Но это неэффективно! Должны быть сразу приняты соответствующие меры, прямо на рейде, если зафиксировано правонарушение", – говорит Вячеслав Дидковский, исполняющий обязанности главы ГП "Укртрансбезопасность".

А правонарушения есть. И это несмотря на то, что украинский автопарк один из самых молодых в Европе. Такой борьбы за новые бусы старый мир не видел. Так же, как не видели ремонта столичные маршрутки, автобусы и троллейбусы.

"Можно исправлять то, что есть сейчас. Киев часто списывает, или ставит под забор, транспорт в возрасте 6, 7, 8 лет. Хотя в европейских странах троллейбусы эксплуатируются до 30 лет, автобусы – 20-25 лет, трамваи – по 50-60 лет", – говорит Александр Кава, заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2015 гг.).

Но ситуация скоро изменится к лучшему – обещает столичная власть.

"Киевпасстранс" еще месяц назад объявил два тендера на закупку восьми автобусов для пассажирских перевозок. Стоимость их до 52 млн грн. И выйдут они на маршруты, вероятно, в 2020 году – отметили в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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