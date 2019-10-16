Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В частности, Закон вводит обязательное использование системы PгoZorro при закупках от 50 000 грн. По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, это позволит вывести из тени более 250 000 закупок.

Как отмечают на сайте Prozorro, благодаря этому дополнительная экономия может составить до 9 млрд грн в год.

Новая редакция закона предусматривает также 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении, что позволит претенденту не потерять тендер, а госзаказчику - сохранить наиболее выгодное предложение.

Введение механизма "антитроллинга" позволит рассматривать только проплаченные жалобы, отозвать которые будет невозможно. Бизнес также сможет обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании будет запрещено. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 000 грн.

В новой редакции закона усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков. Например, если клиент безосновательно отклонил тендерное предложение, нарушил сроки его обнародования и т.д. - он заплатит штраф от 25 500 грн до 51 000 грн. В случае повторного нарушения в течение года - от 51 000 грн до 85 000 грн.

Появляется новая норма, согласно которой ответственность за нарушение распространяется и на руководителя заказчика. Если товары, работы и услуги будут приобретены без закупки или будет заключен договор без закупки, то руководитель заказчика заплатит штраф от 34 000 грн до 170 000 грн.

Для повышения эффективности закупок вводятся электронные каталоги Prozorro Market и должности уполномоченных для профессионализации закупок. Работа таких специалистов будет оплачиваться. Кроме того, предусмотрена постепенный отказ от тендерных комитетов.

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