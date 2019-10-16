В Харькове депутаты горсовета переименовали станцию метро “Московский проспект“ в “Турбоатом“.

Об этом сообщает “Громадське.Харків“.

Ранее с просьбой о переименовании станции к мэру Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива “Турбоатома“.

“Лично я поддерживаю. “Турбоатом“ - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире. Достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют “за“, - написал тогда Кернес в своем Telegram-канале. Станция “Московский проспект“ была одной из семи первых станций метро в Харькове. Ее открыли в 1975 году. Сначала ее проектировали под названием “Турбинный завод“, но потом выбрали другой топоним.

Стоит отметить, что сам Московский проспект, в честь которого названа станция, никто пока не планирует переименовывать.





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