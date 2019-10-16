Верховная Рада приняла решение касательно народных избранников, которые прогуливают заседания. Об этом сообщает Сегодня.

Предварительно известно, что наа сегодняшнем заседании Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в порядок парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов. Данный документ поддержали 265 нардепов.

Известно, что теперь за прогулы нардепы будут платить своей зарплатой. Народные избранники будут лишены зарплаты, если они прогуляют треть заседаний.





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