Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой Минюст и Госстат.

Украинцев будут спрашивать про трудовую миграцию. Специалисты объясняют, что на основе этого хотят определить возможный масштаб миграции. Вопрос используют для разработки программы поддержки регионов и транспортных решений.

Также спросят про национальность, язык, образование и семью, в том числе и о том, находитесь ли вы в гражданском или официальном браке. Ученые настояли, чтобы в переписных листах был вопрос для всех женщин в возрасте с 15 лет о родившихся детях – для демографических прогнозов.

Один из вопросов будет касаться дома и года его строительства, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. У граждан будут спрашивать о наличие в доме кухни, интернета, водоснабжения и канализации и других коммунальных благ.

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