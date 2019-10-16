Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 16 октября.

"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кого-то кошмарят, у кого-то продолжают требовать взятки. У меня большая просьба: нам нужно время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных постах. И инспекторы, и другие чиновники, которые с вас требуют взятки останутся там не долго. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказывайте о таких случаях", - сказал он.

Гончарук отметил, что по таким случаям есть коммуникация с правоохранителями.

"Всех этих людей нужно арестовывать и сажать в тюрьму, чтобы они больше не требовали с бизнеса взятки и как-то влиять. Без ваших сообщений бороться с этим будет сложнее", - подытожил он.

Созданная комиссия будет держать на контроле каждое обращение.

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