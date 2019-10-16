Порошенко: Висмикнута із Мінська «формула Штайнмаєра» є «антиукраїнським інтересом»
16.10.2019 21:23
16 октября
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16.10.2019
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Метки: Порошенко, Донбасс, Зеленский, формула Штайнмаера.
16 октября
Різниця між «формулою Штайнмаєра», про яку в 2016 році говорив п'ятий президент України, і нинішньою полягає в тому, що окремо від дорожньої карти імплементації Мінська про цю формулу не говорили. Про це у коментарі Радіо Свобода в кулуарах Верховної Ради заявив експрезидент, а нині народний депутат Петро Порошенко. Окрім того, він заявив, що висмикнута «формула Штайнмаєра», автором якої, за словами експрезидента, насправді є Сергій Лавров, із загальної дорожньої карти імплементації Мінська є «абсолютно антиукраїнським інтересом». У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «Нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».