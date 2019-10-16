16 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Покупка квартиры или ее аренда: что выгоднее в столице • В Украине создают новую организацию по закупке медпрепаратов - Скалецкая • При Кабмине создали комиссию по защите бизнеса • Рада ввела наказание для нардепов-прогульщиков • Перепись населения: в Минюсте назвали вопросы • В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" • В филармонии Донецка открыли "Алкомаркет"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Порошенко, Донбасс, Зеленский, формула Штайнмаера. 16 октября 50Порошенко, Донбасс, Зеленский, формула Штайнмаера. Різниця між «формулою Штайнмаєра», про яку в 2016 році говорив п'ятий президент України, і нинішньою полягає в тому, що окремо від дорожньої карти імплементації Мінська про цю формулу не говорили. Про це у коментарі Радіо Свобода в кулуарах Верховної Ради заявив експрезидент, а нині народний депутат Петро Порошенко. Окрім того, він заявив, що висмикнута «формула Штайнмаєра», автором якої, за словами експрезидента, насправді є Сергій Лавров, із загальної дорожньої карти імплементації Мінська є «абсолютно антиукраїнським інтересом». У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «Нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей». Фоторепортажи Популярные теги технологии, Саакашвили, животные, пейзажи, джаз, митинги, вера, уикенд, ВМС, фотопроект, общество, заводы, искусство, Львів, фотография, Карпаты, катастрофы, дизайн, беспорядки, Порошенко, знаменитости, стихийные бедствия, мир, аннексия Крыма, юмор, традиции, политика, футбол, #Євромайдан, экология, фотоподборки, церковь, фестивали, бизнес, живопись, Донбасс, выставки, мотоциклы, протесты, Верховная Рада, оккупация, кошки, женщины, марш, природа, Одесса, туризм, архитектура, Дмитрий Дятлов, США, транспорт, Россия, выборы, война, Майдан, дети, милиция, АТО, ЗСУ, акции, концерты, Нацгвардия, цирк, фотоконкурсы, праздники, портрет, люди, путешествия, самолеты, спорт, корабли, ВСУ, военная техника, столкновения, Киев, зима, политики, город, Шахтер, парады, соревнования, автомобили, Сергей Смоленцев, НАТО, учения, суд, тест-драйв, история, Путин, музыка, Александр Зубко, Динамо, солдат, мода, культура, Львов, фотографы, авиация, полиция, досуг Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец технологии, Саакашвили, животные, пейзажи, джаз, митинги, вера, уикенд, ВМС, фотопроект, общество, заводы, искусство, Львів, фотография, Карпаты, катастрофы, дизайн, беспорядки, Порошенко, знаменитости, стихийные бедствия, мир, аннексия Крыма, юмор, традиции, политика, футбол, #Євромайдан, экология, фотоподборки, церковь, фестивали, бизнес, живопись, Донбасс, выставки, мотоциклы, протесты, Верховная Рада, оккупация, кошки, женщины, марш, природа, Одесса, туризм, архитектура, Дмитрий Дятлов, США, транспорт, Россия, выборы, война, Майдан, дети, милиция, АТО, ЗСУ, акции, концерты, Нацгвардия, цирк, фотоконкурсы, праздники, портрет, люди, путешествия, самолеты, спорт, корабли, ВСУ, военная техника, столкновения, Киев, зима, политики, город, Шахтер, парады, соревнования, автомобили, Сергей Смоленцев, НАТО, учения, суд, тест-драйв, история, Путин, музыка, Александр Зубко, Динамо, солдат, мода, культура, Львов, фотографы, авиация, полиция, досугЛеонид Швец Соседские уроки, или Как взяли Будапешт Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Різниця між «формулою Штайнмаєра», про яку в 2016 році говорив п'ятий президент України, і нинішньою полягає в тому, що окремо від дорожньої карти імплементації Мінська про цю формулу не говорили. Про це у коментарі Радіо Свобода в кулуарах Верховної Ради заявив експрезидент, а нині народний депутат Петро Порошенко. Окрім того, він заявив, що висмикнута «формула Штайнмаєра», автором якої, за словами експрезидента, насправді є Сергій Лавров, із загальної дорожньої карти імплементації Мінська є «абсолютно антиукраїнським інтересом». У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «Нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей». 16.10.2019



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