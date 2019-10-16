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|В Украине планируют отказаться от устаревших медицинских справок
|16.10.2019 21:41
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В Министерстве здравоохранения Украины предложили новую реформу и планируют отказаться от устаревших медицинских справок.
«Отказ от медицинских справок, которые, по сути, очень часто являются просто инструментом для коррупции и инструментом для заработка компаний, организаций, предоставляющих услуги. Эту медицинскую справку можно купить за условные 200 гривен не выходя из дома. Это не является сейчас подтверждением состояния здоровья», – уверена специалист по подбору персонала Юлия Дрожжина.
Чтобы не разводить коррупцию и бюрократию в дальнейшем, Министерство здравоохранения уже планирует внести изменения в систему. Но от этого могут пострадать некоторые стороны процесса. Например, компании, которые на этом зарабатывают. Но и для кадровиков такие изменения пережить непросто.
«В течение недели-двух мы там будем все изучать, дальше рабочие группы и четкие решения: это отменяем, это отменяем, это унифицируем, это переводим в электронную форму», – пояснил Раимов.
Что конкретно предложат украинцам – чиновники пока решают. Но всех граждан уже призывают участвовать в дискуссии и оставлять свои предложения на официальной странице министерства в Facebook или сбрасывать на почту Минздрава. Акцент – на комфорте пациентов и экономии времени врачей.
Чиновники обещают, что уже до конца года вопрос устаревших медицинских справок будет решен. Отмена ненужных бумаг не стоит ни копейки, а электронная форма обяжет врачей быть ответственными. Открытым остается вопрос, где будет храниться информация и кто будет иметь к ней доступ.