В Министерстве здравоохранения Украины предложили новую реформу и планируют отказаться от устаревших медицинских справок.

Сейчас медицинские справки необходимы, к примеру, при поступлении ребенка в школу или для посещения бассейна, их требуют в вузах и некоторых государственных учреждениях. Получение справок отбирает у людей время, которое они тратят в длинных очередях.

Однако многие жалуются, что часто оформление медицинских справок – это просто выдумка, говорится в эфире программы «Утро с Украиной». Во многих случаях медицинские справки никто не проверяет.

«Отказ от медицинских справок, которые, по сути, очень часто являются просто инструментом для коррупции и инструментом для заработка компаний, организаций, предоставляющих услуги. Эту медицинскую справку можно купить за условные 200 гривен не выходя из дома. Это не является сейчас подтверждением состояния здоровья», – уверена специалист по подбору персонала Юлия Дрожжина.

Чтобы не разводить коррупцию и бюрократию в дальнейшем, Министерство здравоохранения уже планирует внести изменения в систему. Но от этого могут пострадать некоторые стороны процесса. Например, компании, которые на этом зарабатывают. Но и для кадровиков такие изменения пережить непросто.

«Потребуется время для адаптации персонала, работающего с оформлением документов, кадровиков, HR-менеджеров. Они привыкли, что им приносят бумажки, оформляют их, хранят в папках. Система будет меняться, она потребует изучения новых подходов», – заявила эксперт.

В свою очередь советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов отметил, что сделать ревизию медицинских справок планируют уже в ближайшее время, и радикальным образом.

«В течение недели-двух мы там будем все изучать, дальше рабочие группы и четкие решения: это отменяем, это отменяем, это унифицируем, это переводим в электронную форму», – пояснил Раимов.

Что конкретно предложат украинцам – чиновники пока решают. Но всех граждан уже призывают участвовать в дискуссии и оставлять свои предложения на официальной странице министерства в Facebook или сбрасывать на почту Минздрава. Акцент – на комфорте пациентов и экономии времени врачей.

«Будет какой-то ограниченный набор этих справок, который обязателен. Речь о справках, нужных для предоставления куда-то. Часть из этого будет просто в электронной форме. Врач не должен тратить тысячу часов времени для того, чтоб заполнять никому не нужную документацию, бумагу», – объяснил он в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Чиновники обещают, что уже до конца года вопрос устаревших медицинских справок будет решен. Отмена ненужных бумаг не стоит ни копейки, а электронная форма обяжет врачей быть ответственными. Открытым остается вопрос, где будет храниться информация и кто будет иметь к ней доступ.

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