Бійці 54-ї окремої мехбригади ЗСУ завдали удар у відповідь по бойовиках на Донбасі, після того, як ті обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-служба 54-ї омбр на своїй сторінці в Facebook. На відео була показана успішна бойова операція розвідгрупи К-2 з самих вогневих позицій, щоб глядачі змогли відчути атмосферу бою: "Шановні співвітчизники! Сьогодні хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА,як завжди, а з самих вогневих позицій, аби ви змогли відчути свою присутність поряд із нами в бою. Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній із ділянок російсько-української війни найманці РФ щоденно здійснювали підступні обстріли позицій українських захисників. У зв’язку з чим деякі підрозділи Збройних Сил України понесли втрати. Після чого до діла стали розвідники К-2. Була спланована бойова операція разом із групами прикриття інших підрозділів, що постійно допомагають нам, і одного дня по позиціях окупантів прилетіла неочікувана та адекватна відповідь. Унікальність операції в тому, що відстань до позицій окупантів складає 273 метра. Операція пройшла успішно без втрат з нашого боку. Слава Україні!". В описі до відео не сказано, на якій саме ділянці фронту і в який час це сталося, однак користувачі соцмереж звернули увагу, що трава на відео – насиченого зеленого кольору, а дерева стоять ще з листям, скоріше за все ролик був знятий не в останні дні. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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