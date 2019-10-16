Лиса и перепуганный сурок: лучшие фото дикой природы
16.10.2019 22:55
Лиса и перепуганный сурок: лучшие фото дикой природы
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16.10.2019
планета Земля
ukrinform
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Метки: животные, дикая природа, фотоконкурсы, Wildlife Photographer of the Year.
Лиса и перепуганный сурок: лучшие фото дикой природы
Лучшие фото дикой природы 2019 определили на конкурсе Wildlife Photographer of the Year, сообщает The Guardian. Победителем стала фотография китайского фотографа Юнцина Бао - "Момент", на которой изображено противостояние тибетской лисы и сурка.