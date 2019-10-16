Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Латвійської Республіки. Глава держави провів зустрічі з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, Спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та Прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. У Ризі Володимир Зеленський також зустрівся з представниками української громади в Латвії та та наголосив на важливості її ролі у підтримці Української держави. Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Ризького замку – резиденції Президента Латвійської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Латвійської Республіки. Після завершення зустрічі відбулися переговори української та латвійської делегацій під головуванням президентів двох країн. Україна й Латвія домовилися про продовження скоординованої взаємодії в ООН, Раді Європи та ОБСЄ. Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у поверненні незаконно виведених у Латвію активів українських екс-чиновників. Олена Зеленська обговорила з представниками латвійських громадських організацій їхній досвід у забезпеченні рівних можливостей для всіх громадян. Під час візиту президента в Ригу місцеві жителі в костюмах курей протестували проти імпорту українських яєць до Латвії. Двоє чоловіків з плакатом “Oвостар, сальмонела, корупція”, вбравшись курками, мітингували на вантовому мосту біля Ризького замку, де проходила зустріч Зеленського з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Незабаром обидва чоловіка на прохання служби безпеки покинули міст. Асоціація виробників яєць і м’яса в Латвії раніше зверталася до прем’єр-міністра Крішьяніса Каріньша з проханням зупинити імпорт яєць з третіх країн, у тому числі з України. Яйця в Латвію ввозять чотири українських підприємства, які отримали відповідну ліцензію Єврокомісії. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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