Як нардепи в Раді судову реформу ухвалювали
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17.10.2019
Київ, Україна
bykvu.com
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Метки: Верховная Рада, депутаты, законопроекты, судебная реформа.
Як нардепи в Раді судову реформу ухвалювали
Верховна Рада України ухвалила законопроект про судову реформу, який передбачає низку серйозних змін.
Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським. 330 поправок до законопроекту нардепи розглядали протягом двох днів. Ряд народних обранців пропонували відправити його на доопрацювання або ж зовсім відхилити. У підсумку документ було ухвалено фактично голосами нардепів від “Слуги народу”: з 236 тих, хто проголосував, – 219 “слуг народу”. Не голосували від “СН” такі депутати: Максим Березін, Ірина Верещук, Микола Задорожній, Олександр Куницький, Анастасія Ляшенко, Олексій Мовчан, Володимир Тимофійчук, Андрій Герус, Анатолій Драбовський, Роман Іванісов, Олександр Ковальчук, Кирило Нестеренко, В’ячеслав Рубльов, Ігор Фріс. Утрималися нардепи Юлія Яцик, Дмитро Чорний, Анна Скороход, Антон Поляков. Ще частина “слуг народу” були відсутні на засіданні. Законопроект також підтримали 17 позафракційних нардепів.