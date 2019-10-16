Як нардепи в Раді судову реформу ухвалювали RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Покупка квартиры или ее аренда: что выгоднее в столице • В Украине планируют отказаться от устаревших медицинских справок • В Украине создают новую организацию по закупке медпрепаратов - Скалецкая • При Кабмине создали комиссию по защите бизнеса • Рада ввела наказание для нардепов-прогульщиков • Перепись населения: в Минюсте назвали вопросы • В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, законопроекты, судебная реформа. Як нардепи в Раді судову реформу ухвалювали 111Верховная Рада, депутаты, законопроекты, судебная реформа. Верховна Рада України ухвалила законопроект про судову реформу, який передбачає низку серйозних змін. Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським. 330 поправок до законопроекту нардепи розглядали протягом двох днів. Ряд народних обранців пропонували відправити його на доопрацювання або ж зовсім відхилити. У підсумку документ було ухвалено фактично голосами нардепів від “Слуги народу”: з 236 тих, хто проголосував, – 219 “слуг народу”.

Не голосували від “СН” такі депутати: Максим Березін, Ірина Верещук, Микола Задорожній, Олександр Куницький, Анастасія Ляшенко, Олексій Мовчан, Володимир Тимофійчук, Андрій Герус, Анатолій Драбовський, Роман Іванісов, Олександр Ковальчук, Кирило Нестеренко, В’ячеслав Рубльов, Ігор Фріс. Утрималися нардепи Юлія Яцик, Дмитро Чорний, Анна Скороход, Антон Поляков. Ще частина “слуг народу” були відсутні на засіданні. Законопроект також підтримали 17 позафракційних нардепів. Фоторепортажи Популярные теги Дмитрий Дятлов, уикенд, знаменитости, США, НАТО, музыка, праздники, фотография, досуг, тест-драйв, стихийные бедствия, архитектура, цирк, юмор, заводы, самолеты, корабли, беспорядки, политика, Майдан, полиция, акции, митинги, Россия, портрет, природа, фотопроект, #Євромайдан, женщины, война, город, выставки, Сергей Смоленцев, авиация, военная техника, бизнес, Нацгвардия, живопись, пейзажи, дизайн, депутаты, АТО, дети, парады, люди, милиция, концерты, Донбасс, соревнования, протесты, футбол, суд, туризм, джаз, катастрофы, животные, искусство, вера, общество, выборы, ВМС, кошки, Порошенко, Саакашвили, Александр Зубко, Одесса, Львів, фестивали, столкновения, Киев, Верховная Рада, спорт, Шахтер, марш, зима, Путин, фотоконкурсы, культура, экология, мир, транспорт, церковь, оккупация, учения, политики, путешествия, Львов, солдат, автомобили, ВСУ, история, Динамо, фотографы, аннексия Крыма, фотоподборки, технологии, мода, ЗСУ, традиции, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Дмитрий Дятлов, уикенд, знаменитости, США, НАТО, музыка, праздники, фотография, досуг, тест-драйв, стихийные бедствия, архитектура, цирк, юмор, заводы, самолеты, корабли, беспорядки, политика, Майдан, полиция, акции, митинги, Россия, портрет, природа, фотопроект, #Євромайдан, женщины, война, город, выставки, Сергей Смоленцев, авиация, военная техника, бизнес, Нацгвардия, живопись, пейзажи, дизайн, депутаты, АТО, дети, парады, люди, милиция, концерты, Донбасс, соревнования, протесты, футбол, суд, туризм, джаз, катастрофы, животные, искусство, вера, общество, выборы, ВМС, кошки, Порошенко, Саакашвили, Александр Зубко, Одесса, Львів, фестивали, столкновения, Киев, Верховная Рада, спорт, Шахтер, марш, зима, Путин, фотоконкурсы, культура, экология, мир, транспорт, церковь, оккупация, учения, политики, путешествия, Львов, солдат, автомобили, ВСУ, история, Динамо, фотографы, аннексия Крыма, фотоподборки, технологии, мода, ЗСУ, традиции, КарпатыЛеонид Швец Соседские уроки, или Как взяли Будапешт Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи bykvu.com Київ, Україна 17.10.2019



новости украины судову нардепи реформу украине раді Теги: экономика