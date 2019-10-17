Об этом написал председатель правления "Укрзализныця " Евгений Кравцов в Facebook.

“До конца года мы запустим на этом маршруте (Киев - аэропорт “Борисполь”- ред.) новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличения пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки. Практически готова уже и остановка на станции Выдубичи, ее, как и обещали, откроем до конца года тоже”, - написал Кравцов.

Как сообщал Укринформ, поезд Kyiv Boryspil Express начал курсировать с главного железнодорожного вокзала города Киева к международному аэропорту “Борисполь” 30 ноября 2018 года.

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