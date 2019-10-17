Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Станцию Харьковского метрополитена "Московский проспект" переименовали в станцию "Турбоатом". Такое решение сегодня, 16 октября, приняли депутаты на сессии Харьковского городского совета", - говорится в сообщении.

Как напомнили в горсовете, с просьбой о переименовании станции к городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме обратились представители коллектива АО "Турбоатом".

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

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