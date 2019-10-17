Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Циклон со смешным названием Thilo бушует над Атлантикой и совсем не смешно будет вовлекать в свою сферу Великобританию и все прибрежные страны северо-запада Европы. Там - дожди и сильный штормовой ветер. И еще прохладная погода. А вот Украина явно смеется над тем Thilo... ибо у всех наших областях и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Антициклональное поле, то есть поле повышенного давления, будет определять такую синоптическую ситуацию еще долго", - отметила она.

По словам Диденко, завтра температура воздуха в течение дня составит 17-24 градуса тепла, ночью - 6-12 градусов тепла.

Как отметила синоптик, туманы, которые будут ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше.

"В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут помогать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхо-легочными проблемами следует быть более внимательными к своему здоровью в этот период", - предупредила Диденко.

В Киеве, по ее данным, четверг будет сухим и теплым, днем ​​около 20 градусов тепла. Ночью и утром ожидается туман.

"Такая погода, как я уже сказала, продлится до конца недели и дальше. Снижение температуры воздуха вероятно только во второй половине следующей недели, да и то до + 15 +17 градусов", - отметила синоптик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира