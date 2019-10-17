Об этом сообщает Грузия Online.

"Росавиация разрешила летать в российской авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Кутаиси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ о допуске перевозчиков к выполнению полетов появился 15 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпании выдается допуск на выполнение рейсов Москва-Кутаиси с частотой 7 раз в неделю.

Согласно имеющейся информации, представители S7 пока не имеют информации о запланированных рейсах.

Как сообщалось, отношения между Москвой и Тбилиси обострились после появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии. 20 июня депутат Госдумы на правах председателя Межпарламентской ассамблеи православия открыл заседание организации, которое проходило в Тбилиси. После перерыва грузинские оппозиционные депутаты не позволили Гаврилову вернуться на трибуну, сорвав ассамблею.

Позже на улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих как с критикой власти, так и с критикой России как страны-оккупанта. Впоследствии в Кремле эти акции назвали "русофобской провокацией" и объявили о запрете на выполнение прямых авиарейсов между двумя странами.

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