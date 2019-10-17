|До +24° с и без дождя: синоптики дали "теплый" прогноз до конца недели
|17.10.2019 10:20
|
Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.
20-21 октября синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью 4-10°; днем 15-21°, на западе страны до 23°.
В Киеве и Киевской области 17 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью в столице 8-10°, днем около 20°; по области ночью 5-10°, днем 17-22°.
18-19 октября в Киеве также без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°.
Сухая погода сохранится в столице и 20-21 октября. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°.