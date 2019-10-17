В Украине в четверг, 17 октября, будет без осадков, утром кое-где туман, температура днем ​​17-22°. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре. "17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении. Температура ночью 5-10°, днем ​​17-22°. В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°, на Закарпатье до 24°. 20-21 октября синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью 4-10°; днем 15-21°, на западе страны до 23°. В Киеве и Киевской области 17 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 8-10°, днем ​​около 20°; по области ночью 5-10°, днем ​​17-22°. 18-19 октября в Киеве также без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°. Сухая погода сохранится в столице и 20-21 октября. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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