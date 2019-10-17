 До +24° с и без дождя: синоптики дали "теплый" прогноз до конца недели - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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До +24° с и без дождя: синоптики дали "теплый" прогноз до конца недели
17.10.2019 10:20
В Украине в четверг, 17 октября, будет без осадков, утром кое-где туман, температура днем ​​17-22°.

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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 5-10°, днем ​​17-22°.

В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°, на Закарпатье до 24°.

20-21 октября синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью 4-10°; днем 15-21°, на западе страны до 23°.

В Киеве и Киевской области 17 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в столице 8-10°, днем ​​около 20°; по области ночью 5-10°, днем ​​17-22°.

18-19 октября в Киеве также без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°.

Сухая погода сохранится в столице и 20-21 октября. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°.

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