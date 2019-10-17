Об этом говорится в публикации на сайте сообщества.

Как отмечается, в ходе мониторинга страниц российских военных в соцсетях волонтеры InformNapalm обратили внимание на профиль Евгения Павлова из г. Ростов-на-Дону, 1993 года рождения. Этот мужчина отметил, что проходил срочную службу в 2011-2012 годах в воинской части 11659, 22-й бригады спецназа ГРУ России, место дислокации - н.п. Степной, Ростовская область.

Дальнейший анализ его социальной страницы и страниц его друзей подтвердил, что Павлов действительно проходил срочную службу в указанном подразделении ГРУ РФ в названные годы, а затем продолжил службу по контракту.

Особое внимание волонтеры InformNapalm обратили на фотографию, на которой Павлов стоит рядом с самолетом МиГ-29 с бортовым номером "04" синего цвета. В комментариях под фото, датированных апрелем 2014 года, он отмечает, что это не в Ростове.

При подробном анализе удалось распознать, что на фотографии - украинский самолет МиГ-29 с аэродрома Бельбек, расположенном в Севастополе, в оккупированном Крыму. Фото сделано в марте 2014 года, во время операции захвата российскими войсками Крыма.

InformNapalm также приводит фото для сравнения элементов самолета, которые подтверждают, что это тот самый Миг-29, который был захвачен в Крыму.

"10 апреля 2014 года после согласования с российской стороной украинские военные начали вывоз своей авиационной техники и имущества из Крыма. Кроме Бельбека, вывозили технику из бывшего Государственного авиационного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины, в Кировском, а также других захваченных врагом украинских воинских частей. До июня 2014 года Украина вывела из оккупированной территории 63 самолета и 29 вертолетов, между которых был и этот Миг-29 с синим бортовым номером "04". Каждый самолет для перевозки расстыковывали и загружали кранами на автомобили КрАЗ", - напомнили в сообществе.

Также подтверждает, что Павлов принимал участие в операции захвата Крыма, и фото, сделанное на набережной Севастополя, добавили в InformNapalm.

Еще одним доказательством участия в операции по захвату Крыма является фотография с наградами, между которых и медаль за Крым. На этих изображениях Павлов уже позирует в форме МЧС России.

При этом InformNapalm отмечает, что прямых доказательств его участия в боях на Донбассе нет, но есть фотографии возле машин, похожих на те, которые часто следовали колоннами "гуманитарного конвоя" через неконтролируемые участки границы. Такие же машины встречались у фигурантов исследования InformNapalm о военных 108-го десантно-штурмового полка РФ, принимавших участие в оккупации Крыма и "гумконвоях" на Донбасс. Тогда один из российских военных, который также поступил на службу в МЧС, делал селфи на фоне дорожного знака возле Луганска.

"Интересно, что военная прокуратура Украины в перечне подразделений ВС РФ, которые обеспечивали оккупацию Крыма, также указывала воинскую часть 11659, 22-ю бригаду спецназа ГРУ, следовательно это исследование на примере конкретного военнослужащего подтверждает эти данные", - говорится в публикации.

В InformNapalm напомнили, что военнослужащие 22-й бригады спецназа ГРУ часто попадали и в фокус исследований сообщества по Донбассу. Так, в июне 2015 года общество InformNapalm обнародовало расследование, в котором в оккупированном боевиками Луганске были идентифицированы трое военнослужащих бригады со знаками различия "Новороссии": Искандер Гарипов, Александр Рязанцев и Николай по прозвищу "Сварожич". Кроме них, в расследовании был идентифицирован еще ряд военнослужащих ГРУ, принимавших участие в боях на Донбассе, в частности Виталий Фаттахов.

В марте 2017 года также идентифицировали военнослужащего 22-й бригады ГРУ ВС РФ Максима Апанасова, который воевал под прикрытием террористической организации "ДНР".

В июне 2017 года, в ходе боя близко с. Желобок Луганской области, военнослужащие ВСУ взяли в плен военнослужащего 22-й отдельной бригады специального назначения ГРУ РФ Виктора Агеева, которого 7 сентября 2019 года в составе группы других боевиков, террористов и диверсантов передали РФ в обмен на украинских политических заключенных.

Как сообщалось, Россия часто отрицала присутствие своих военных на территории Украины.

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