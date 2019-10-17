Об этом говорится в рейтинге Interbrand.

«Технологические концерны Apple, Googe и Amazon остаются самыми дорогими брендами, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов. В частности, стоимость бренда Apple достигла почти 234 миллиардов долларов, увеличившись на 9%», - говорится в сообщении.

Стоимость же Google возросла на 8% (до 167,6 миллиардов долларов), а вот Amazon - на 24% (до почти 125,3 миллиарда долларов).

Стоит заметить, что Coca-Cola, которая долгое время занимала первое место в этом рейтинге, теперь с большим отставанием занимает лишь пятую позицию (64,3 миллиарда долларов), потеряв еще 4%.

А вот компания Facebook спустилась с девятого на четырнадцатое место (за год стоимость упала до 40 миллиардов долларов - то есть на 12%).

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