Об этом говорится в пресс-релизе Киевской торгово-промышленной палаты, который есть в распоряжении Укринформа, по итогам II Международного форума «Кибербезопасность – защити свой бизнес», который состоялся 16 октября в Киеве.

"Мировой бизнес в 2021 году может понести убытки на сумму 6 триллионов долларов от кибератак. Такой прогноз озвучили эксперты защиты украинского киберпространства во время II Международного форума «Кибербезопасность - защити свой бизнес»", - отметили в КТПП.

На форуме выступили более 30 профильных экспертов государственных учреждений и бизнеса из Украины, США, Германии и Израиля. Участие приняли более 400 представителей центральных и местных органов власти, государственных предприятий и учреждений, образовательных учреждений, бизнеса со всех регионов Украины и других стран.

Мероприятие состоялось в рамках Всеукраинского месячника кибербезопасности, который в этом году получил поддержку Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сегодня вопрос кибербезопасности является вопросом номер один для каждой современной страны, а общая задача бизнеса и власти - создать реальную действенную систему киберзащиты, чтобы ни у одного агрессора не было возможности посягать на безопасность государства", - отметил на Форуме секретарь СНБО Алексей Данилов.

Основными темами дискуссии стали вопросы взаимодействия бизнеса и власти по созданию Национальной экосистемы кибербезопасности как одной из основных составляющих цифрового преобразования государства, экономики и бизнеса.

Присутствующие согласились, что кибербезопасность - это ключ к цифровой экономики, и сегодня в обществе существует реальная необходимость концептуального понимания новых реалий кибербезопасности.

Как сообщил вице-президент КТПП, председатель Антикризисного центра кибернетической защиты бизнеса при ТПП Украины Владимир Коляденко, 23 октября в Киевской торгово-промышленной палате состоится еще одно мероприятие, посвященное кибербезопасности.

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