Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, который проводит Национальный банк.

Результаты опроса демонстрируют, что улучшение инфляционных ожиданий бизнеса наблюдается третий квартал подряд.

По итогам третьего квартала бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале – 7,7%, в первом – 9%). При этом существенно возросла доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен за год не превысит 7,5% (до 54,5% с 45,5% во втором квартале).

Как отмечают в НБУ, длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает также дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий бизнеса.

Так в течение следующих 12 месяцев опрошенные предприниматели ожидают курс гривни на уровне 27,96 грн за доллар, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн за доллар. При этом почти треть компаний – 32,3% – ожидают, что курс не превысит 27 грн за доллар.

В целом, по данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев снизился до 115,3% с 117,8% в предыдущем квартале.

При этом позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев продолжают улучшаться. 39,5% компаний ожидают высоких темпов их роста (в предыдущем квартале – 38,2%) и лишь 9,1% предпринимателей ожидают снижение объемов производства.

При этом более трети компаний – 38,6% – ожидают улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 11,5% – ухудшения.

Каждая шестая компания (16,7%) прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти, а 14,5% компаний ожидают сокращения персонала.

"Подавляющее большинство компаний (64,1%) планирует повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. В то же время сохраняется тенденция к уменьшению количества таких компаний, несмотря на существенный рост реальных зарплат в Украине на протяжении последних нескольких лет", – отмечается в сообщении.

Самые высокие ожидания в этом отношении у предприятий перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе – у предприятий Житомирской и Волынской областей.

Основным фактором, которые по оценкам бизнеса ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители.

Опрос проводился с 5 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 17,7% – компании перерабатывающей промышленности, 17% – сельского хозяйства, 14,9% – оптовой торговли, 13,3% – транспорта и связи, 7% – добывающей промышленности, 5,1% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,6% – розничной торговли, 2,6% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.

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