Об этом глава Белого дома сказал в среду во время встречи с итальянским президентом в Овальном кабинете, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Если Турция наступает на Сирию, это дело Турции и Сирии. Это не наша проблема", - заявил американский президент.

Комментируя ситуацию с курдами, которые существенно помогли США и международной коалиции в ликвидации ИГИЛ, Трамп отметил, что они знают, как воевать. "Они не ангелы. Смотрите, вы должны взглянуть назад, они воевали на нашей стороне. Мы заплатили им много денег, чтобы они воевали с нами", - отметил Трамп.

При этом он добавил, что не против, чтобы Россия присоединилась к контролю ситуации в Сирии.

"Если Россия хочет присоединиться к ситуации в Сирии, это в конечном итоге деле их дело", - заявил глава Белого дома.

Как сообщал Укринформ, после распоряжения президента США вывести весь вооруженный контингент США из севера Сирии Турция 9 октября начала масштабное наступление, завязав бои с сирийскими курдами. Решение президента Трампа резко осудили в Конгрессе, в том числе в руководстве Республиканской партии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира