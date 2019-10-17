А так ли они полезны?

На самом деле, и диетологи это подтверждают, нет нужны в обязательном порядке каждый день есть суп или борщ. Первые блюда, по словам диетолога Екатерины Павловой, не являются обязательной составляющей здорового питания.

Вторая наша ошибка — есть первые блюда «с пылу, с жару». Но, как утверждает диетолог, супы не стоит есть горячими, поскольку кипяток обжигает пищевод. "…на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода", — предупредила Павлова.

Какие супы — самые полезные?

ТОП-3 полезных супа

1 место - суп-пюре из брокколи. Особенностью этого блюда является высокое содержание сульфорафана, который не который не разрушается при термической обработке. Это соединение обладает мощнейшими антибактериальными и противораковыми свойствами.

2 место - тыквенный суп-пюре. В тыкве в больших количествах содержится бета-каротин, которые не разрушается при варке. Это вещество представляет собой провитамин необходимый для нормального зрения, витамин А. Тыква содержит и другие полезные для организма вещества в легкоусваиваемых соединениях.

3 место - суп-пюре из томатов. При термической обработке в томате увеличивается концентрация ликопина – уникального вещества, мощного антиоксиданта.

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