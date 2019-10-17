Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

В сообщении указывается, что за девять месяцев 2019 года было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковых.

Отмечается, что 91% из всех зарегистрированных электромобилей уже были в эксплуатации. Наиболее популярными стали машины возрастом до 5 лет — таких приобретено 52% от указанного объема, доля автомобилей старше 5 лет составила 39%.

Среди легковых электрокаров самой популярной была марка NISSAN Leaf (за январь-сентябрь 2019 года было приобретено 2,5 тысяч машин этой модели). На втором месте — TESLA Model S (435 единиц), на третьем — BMW i3 (276 единиц).

Среди коммерческих электромобилей наибольшим спросом пользовались RENAULT Kangoo Z.E. (с начала 2019 года было приобретено 363 авто этой модели).

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