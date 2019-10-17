Об этом сообщает El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.

Главной целью полиции будет охрана государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций местной железнодорожной компании AVE. Также будет усилена охрана атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Как сообщал Укринформ, главный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года. После этого, в главном городе испанского региона Каталония - Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat. Кроме этого, в городе Жирона демонстранты заблокировали железную дорогу.

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