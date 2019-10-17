Курды устроили под посольством США в Киеве акцию протеста
17.10.2019 14:08
Курды устроили под посольством США в Киеве акцию протеста
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17.10.2019
Киев, Украина
УНІАН
327
Метки: протесты, Сирия, США, Турция, посольство, курды, Эрдоган.
Курды устроили под посольством США в Киеве акцию протеста
Представители курдской диаспоры устроили у посольства США в Киеве акцию, на которой призывали Вашингтон остановить турецкое наступление в Сирии.