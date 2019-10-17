При получении гражданства РФ украинцам отменят собеседование. Российское правительство рассмотрит проект закона, согласно которому украинцы и белорусы признаются носителями русского языка и освобождаются от собеседования в процессе получения российского гражданства. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу российского правительства. В частности, предлагается внести изменения в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации". Проект изменений предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ. Порядок представления таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел РФ. Таким образом в РФ решили очередной упростить процедуру получения российского гражданства гражданам Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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