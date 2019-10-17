Штраф на швидкість: як патрульна поліція ловить порушників, а аварій більшає
17.10.2019 14:46
17 октября
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17.10.2019
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Метки: ДТП, полиция, дороги, ПДД.
17 октября
Рік тому українських водіїв почали штрафувати за перевищення швидкості на дорозі. Патрульній поліції видали радари TruCAM. Ці пристрої можуть фіксувати порушення на відстані 1200 метрів та записати номерні знаки авто, дату, час та місце події. З жовтня 2018 року патрульна вже виписала понад 300 тисяч адміністративних постанов, проте аварій за цей період стало не менше, а навіть більше. Як працює поліція та чому дороги в Україні на стали безпечнішими?