17 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В РФ хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования • Туск не исключает, что пойдет на президентские выборы в Польше • Правительство Испании отправляет две сотни спецназовцев в Каталонию • Какие супы - самые полезные? • Трамп - о турецком наступлении на Сирию: Это не наша проблема • Мировой бизнес за год может понести убытки от кибератак на $6 триллионов - эксперты • InformNapalm разоблачил ГРУшника, принимавшего участие в спецоперациях РФ в Крыму и на Донбассевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: ДТП, полиция, дороги, ПДД. 17 октября 211ДТП, полиция, дороги, ПДД. Рік тому українських водіїв почали штрафувати за перевищення швидкості на дорозі. Патрульній поліції видали радари TruCAM. Ці пристрої можуть фіксувати порушення на відстані 1200 метрів та записати номерні знаки авто, дату, час та місце події. З жовтня 2018 року патрульна вже виписала понад 300 тисяч адміністративних постанов, проте аварій за цей період стало не менше, а навіть більше. Як працює поліція та чому дороги в Україні на стали безпечнішими? Фоторепортажи Популярные теги Саакашвили, Майдан, Динамо, живопись, парады, досуг, дети, выборы, вера, женщины, музыка, НАТО, автомобили, портрет, Сергей Смоленцев, Шахтер, соревнования, путешествия, спорт, учения, ЗСУ, Киев, футбол, милиция, суд, Порошенко, ВМС, пейзажи, катастрофы, полиция, беспорядки, фотоподборки, история, экология, фотографы, туризм, искусство, авиация, самолеты, США, тест-драйв, марш, бизнес, столкновения, Россия, джаз, знаменитости, политики, выставки, депутаты, стихийные бедствия, люди, дизайн, фестивали, Донбасс, природа, Верховная Рада, АТО, протесты, фотография, транспорт, общество, заводы, Карпаты, мир, аннексия Крыма, солдат, традиции, кошки, Львів, оккупация, зима, животные, корабли, #Євромайдан, военная техника, церковь, мода, акции, Львов, Нацгвардия, город, война, Александр Зубко, технологии, цирк, фотоконкурсы, фотопроект, культура, Путин, концерты, юмор, политика, архитектура, Дмитрий Дятлов, праздники, митинги, ВСУ, Одесса, уикенд Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Саакашвили, Майдан, Динамо, живопись, парады, досуг, дети, выборы, вера, женщины, музыка, НАТО, автомобили, портрет, Сергей Смоленцев, Шахтер, соревнования, путешествия, спорт, учения, ЗСУ, Киев, футбол, милиция, суд, Порошенко, ВМС, пейзажи, катастрофы, полиция, беспорядки, фотоподборки, история, экология, фотографы, туризм, искусство, авиация, самолеты, США, тест-драйв, марш, бизнес, столкновения, Россия, джаз, знаменитости, политики, выставки, депутаты, стихийные бедствия, люди, дизайн, фестивали, Донбасс, природа, Верховная Рада, АТО, протесты, фотография, транспорт, общество, заводы, Карпаты, мир, аннексия Крыма, солдат, традиции, кошки, Львів, оккупация, зима, животные, корабли, #Євромайдан, военная техника, церковь, мода, акции, Львов, Нацгвардия, город, война, Александр Зубко, технологии, цирк, фотоконкурсы, фотопроект, культура, Путин, концерты, юмор, политика, архитектура, Дмитрий Дятлов, праздники, митинги, ВСУ, Одесса, уикендВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Рік тому українських водіїв почали штрафувати за перевищення швидкості на дорозі. Патрульній поліції видали радари TruCAM. Ці пристрої можуть фіксувати порушення на відстані 1200 метрів та записати номерні знаки авто, дату, час та місце події. З жовтня 2018 року патрульна вже виписала понад 300 тисяч адміністративних постанов, проте аварій за цей період стало не менше, а навіть більше. Як працює поліція та чому дороги в Україні на стали безпечнішими? 17.10.2019



новости украины фото киеве все октября сша Теги: экономика