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Курды сняли на видео уничтожение турецкого танка
17.10.2019 15:23
Танк немецкого производства Leopard 2 подбили из противотанкового ракетного комплекса близко Тель-Абъяда.

leopard_v_turcii_17.10.2019

Отряды сирийских курдов опубликовали видео уничтожения турецкого танка Leopard 2 из противотанкового ракетного комплекса. Указано, что военный случай произошел в сельской местности у города Тель-Абъяд, который находится у границы с Турцией.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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