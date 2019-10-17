Електромобілі безпечніші для природи, ніж бензинові й дизельні машини? Фактчек
17.10.2019 15:41
17 октября
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