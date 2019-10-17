17 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Курды сняли на видео уничтожение турецкого танка • В РФ хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования • Туск не исключает, что пойдет на президентские выборы в Польше • Правительство Испании отправляет две сотни спецназовцев в Каталонию • Какие супы - самые полезные? • Трамп - о турецком наступлении на Сирию: Это не наша проблема • Мировой бизнес за год может понести убытки от кибератак на $6 триллионов - экспертывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: автомобили, экология, электромобили, энергетика, фактчек. 17 октября 37автомобили, экология, электромобили, энергетика, фактчек. Дизельні й бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля? Фоторепортажи Популярные теги Россия, искусство, дизайн, уикенд, фотоконкурсы, фотографы, полиция, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, знаменитости, традиции, Саакашвили, церковь, праздники, милиция, Сергей Смоленцев, дети, транспорт, фотография, США, пейзажи, ВМС, #Євромайдан, портрет, юмор, депутаты, Донбасс, цирк, люди, Александр Зубко, культура, история, концерты, Порошенко, Киев, технологии, туризм, зима, марш, общество, вера, футбол, женщины, аннексия Крыма, НАТО, столкновения, архитектура, война, природа, АТО, беспорядки, солдат, мода, соревнования, Майдан, бизнес, Шахтер, кошки, Львів, учения, Путин, экология, суд, выставки, самолеты, досуг, парады, спорт, фотоподборки, Львов, политика, фотопроект, протесты, ВСУ, авиация, джаз, политики, корабли, фестивали, Динамо, мир, животные, тест-драйв, акции, катастрофы, военная техника, музыка, оккупация, путешествия, Одесса, ЗСУ, автомобили, Нацгвардия, город, Карпаты, выборы, Верховная Рада, заводы, живопись, митинги Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Россия, искусство, дизайн, уикенд, фотоконкурсы, фотографы, полиция, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, знаменитости, традиции, Саакашвили, церковь, праздники, милиция, Сергей Смоленцев, дети, транспорт, фотография, США, пейзажи, ВМС, #Євромайдан, портрет, юмор, депутаты, Донбасс, цирк, люди, Александр Зубко, культура, история, концерты, Порошенко, Киев, технологии, туризм, зима, марш, общество, вера, футбол, женщины, аннексия Крыма, НАТО, столкновения, архитектура, война, природа, АТО, беспорядки, солдат, мода, соревнования, Майдан, бизнес, Шахтер, кошки, Львів, учения, Путин, экология, суд, выставки, самолеты, досуг, парады, спорт, фотоподборки, Львов, политика, фотопроект, протесты, ВСУ, авиация, джаз, политики, корабли, фестивали, Динамо, мир, животные, тест-драйв, акции, катастрофы, военная техника, музыка, оккупация, путешествия, Одесса, ЗСУ, автомобили, Нацгвардия, город, Карпаты, выборы, Верховная Рада, заводы, живопись, митингиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Дизельні й бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля? 17.10.2019



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