По мнению инициаторов, это будет помогать повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Законопроектом, в частности, вводится верификация госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - говорится в пояснительной записке.

При этом в законопроекте отсутствуют объемы дискреции по поводу перечня или видов информации, которая будет предоставляться и аккумулироваться в упомянутой выше информационно-аналитической платформе.

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