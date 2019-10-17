Семена проращивать просто: нужно замочить их на 12 часов в чистой глубокой посуде, промыть водой и снова переложить в то же место, накрыв марлей. Через день появятся первые ростки, которые можно постепенно вводить в свой рацион. Какие культуры самые полезные для проращивания?

Зеленая гречка

Гречичные проростки появляются быстро, к тому же они не требуют особенного ухода. Нужно один раз промыть гречку водой во время проращивания. Вкус у проростков гречки сладковатый и приятный.

Проростки зеленой гречки подойдут для налаживания обмена веществ и похудения. Их рекомендуют употреблять для профилактики сосудистых заболеваний и гипертонии.

Проростки гречки содержат кальций, магний, железо, витамины группы В и С.

Соя

В соевых бобах содержится витамин С и растительный белок, клетчатка, незаменимые аминокислоты. Проростки сои легко усваиваются организмом.

На проращивание проростков сои потребуется 3 дня, в остальном никаких сложностей с их проращиванием не возникает.

Пшеница

Пшеничные проростки быстро появляются. На вкус они едва сладкие и содержат много калия, магния, цинка и железа, витамины Е и группы В.

Пшеницу для проращивания можно купить в аптеке или специализированном эко-магазине. Ростки этой культуры помогают нормализовать микрофлору кишечника, способствуют укреплению ногтей и волос.

Бобовые

Бобовые проращивать легче только. Сухие зерна замачиваются в холодной воде на 12 часов, постоянно промываются. Когда они полностью впитают в себя воду, выложите бобы на марлю и заверните. Через 3–4 дня появятся первые проростки.

Вкус бобовых проростков очень сочный и сладкий. Это источник витаминов А, В и С, железа, марганца и растительного белка.

Подсолнечник

Семечки так же несложно проращивать, как и бобовые. Прорастать они начинают в течение 2 дней. Проростки подсолнечника богаты жирными кислотами и растительным белком, витаминами и минералами.

Подсолнечник — источник клетчатки, которая очищает организм от токсинов и шлаков. Их употребление стимулирует моторику желудка.

Овсяные проростки

Проростки овса очень вкусные и любимые многими. У них сочный молочный вкус с ореховым послевкусием. Проращиваются они легко. Для этого следует выбирать только голозерный овес.

Овсяные проростки — источник витаминов С, Е и К, кальция, магния, цинка, железа. Они легко усваиваются, очищают организм, способствуют эффективной потере веса, повышают иммунитет и расслабляют нервную систему.

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