Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.

"Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив - за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн", - сказал Пацкан. Он уточнил, что госдолг сократился на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд грн.

При этом, Пацкан отметил, что некачественное прогнозирование и планирование приводит к невыполнению показателей госбюджета. В частности, в бюджете на 2019 был заложен валютный курс, который существенно отличается от реального. По словам Пацкана, это привело к значительному недополучению доходов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривни привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета", - подчеркнул глава ведомства. Он считает, что это логичным, так как 40% объема доходов госбюджета ведется с использованием курса гривни к доллару США или евро.

Пацкан обратил внимание, что в проект госбюджета на 2020 год заложен средний обменный курс на уровне прогноза на этот год - 28,2 грн/$ и 31,9 грн/евро. "Эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", - подчеркнул Пацкан.

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