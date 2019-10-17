Изначально кук-кус делали из проса, затем в качестве сырья стали использовать манную крупу, получаемую из зерен пшеницы. Калорийность крупы составляет целых 335 ккал на 100 грамм продукта, благодаря чему сытость приходит быстро даже после небольшой порции приготовленного куса.

О пользе кускуса

Эта крупа активно влияет на обменные процессы в организме, нормализует пищеварение и работу ЖКТ. Ее вещества улучшают работу мозга и восстанавливают баланс воды и соли в тканях.

Продукт показан людям с низким показателем гемоглобина и ослабленным иммунитетом, желающим улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы. Для диабетиков блюда из кускуса являются настоящим спасением, так как обладают низким глекимическим индексом – повышают сахар в крови очень медленно.

Как правильно приготовить кускус

1. Никогда не добавляйте в кускус слишком много жидкости. Запомните простейшее правило: на один объем кус-куса добавляется точно такой же объем жидкости.

2. Не оставляйте кускус запариваться на слишком длительное время, иначе он может превратиться у вас в комок. Как только кускус впитает всю жидкость, его следует аккуратно перемешать, чтобы отделить зерна друг от друга и сделать воздушным.

3. Перед тем, как заливать кускус кипятком, вы также можете предварительно сбрызнуть его оливковым маслом, которое покроет каждое зернышко тонкой оболочкой и поможет сделать кускус рассыпчатым. То же самое можно сделать и сразу после запаривания — в процесс распушивания кускуса.

4. Для распушивания кускуса старайтесь использовать вилку, так как ложка может привести к комкованию.

5. Израильский кускус (в виде более крупных шариков) не предполагается воздушным, однако, если вы хотите, чтобы он был воздушным, то его следует варить, как и пасту и затем прибавлять в него сливочное масло, чтобы шарики не слиплись.

6. По большому счету кускус не готовится, а при запаривании проходит процесс регидрации, то есть, проще говоря, в течение 5-15 минут он впитывает в себя жидкость. Для начала попробуйте произвести эту операцию с небольшим количеством кускуса. Если он стал мягким и нежным, значит он готов к распушиванию, а если все еще остается хрустящим, его следует дольше подержать под крышкой.

7. Все что вам понадобится для приготовления кускуса – это лишь глубокая огнеупорная миска (или даже сотейник) с крышкой.

8. В кускус часто добавляют различные травки и специи для того, чтобы сделать его ароматным. Сухие специи можно положить в кускус еще на этапе запаривания.

9. После запаривания кускус также можно перемешать со сливочным и оливковым маслом и немного обжарить.

10. В готовый кускус довольно часто кладут петрушку, мяту, кинзу, помидоры, зеленый лук, чеснок, лимон, оливки, чили, гранат, миндальные орехи и сушеные фрукты.

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