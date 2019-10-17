Украинцы и россияне «родственные народ» и, «по сути, братья», но при этом, в отличие от украинцев, россияне удивительно безразличны к своему государству. Такое мнение прежний политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Отвечая на вопрос журналиста о впечатлениях, которые Сенцов получил «путешествуя» по разным тюрьмам России во время своего заключения, он отметил, что сумел узнать много нового о российском обществе:

«Я был на акциях протеста на Майдане (зимой 2013–2014 годов в Киеве) и думал, что система Путина с ее беззаконием и варварством скоро рухнет, что люди больше не будут ее терпеть и что революция уже близка. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья, и между нами мало различий. У меня самого русские корни. Но с каждым годом в тюрьме я все яснее понимал, что люди (в России – ред.) совершенно безразличны к тому, что происходит в их стране», - рассказал Сенцов.

Он указал на то, что россияне привыкли дистанцироваться от государства и считают, что они не способны что-либо изменить:

«После 20 лет правления Путина они даже не поняли, что он может быть проблемой. Они считают бедность нормальной, а также тот факт, что государство мало о них заботится, что оно постоянно лжет, а полиция и суд коррумпированы. Когда я говорю им, что в Европе есть страны, где все совершенно иначе, они не верят в это», - говорит Сенцов.

Также украинский режиссер отметил, что безразличие к своей стране у россиян удивительным образом сочетается с шовинизмом:

«Это равнодушие сочетается с некими имперскими амбициями, с гордостью за какой-то успех во внешней политике, который никоим образом не поможет вам вернуться домой в Якутию. Это ужасная смесь агрессии и пассивности», - заявил он.





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