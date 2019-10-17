Работу турецкого подрядчика проверял киевский мэр Виталий Кличко. На площади кладут суперпрочный асфальт, с высоким содержанием щебня горных пород. Он не будет подвергаться деформации.

До завершения ремонта остались считанные дни. Работать здесь будут круглосуточно, чтобы разгрузить трафик и меньше мешать автомобилистам.

А вот тротуары и велодорожки обустроят уже весной. Заменят и освещение Дарницкой площади.

"Неудобства для водителей есть, но пусть они простят, никто не выдумал еще такого метода, чтобы и асфальт положить, и не перекрыть дорогу. Подрядчик дает гарантию пять лет, контролирует работу международная организация. Все работы, связанные с развязкой, почти через неделю будут закончены", – заявил мэр Киева Виталий Кличко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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