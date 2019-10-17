Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 об обличителях коррупции. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, закон поддержали 252 депутата.

Ключевым положением данного законопроекта является введение в закон “О предотвращении коррупции“ нового понятия – “обличитель“, под которым понимается граждан, сообщающий о возможных фактах коррупционных правонарушений.

Сообщать о коррупции и других нарушениях граждане могут анонимно в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, звоня на “горячую линию“ или с помощью электронного письма. После получения жалобы агентство обязано проверить все факты, о которых говорится в сообщении, и получать объяснения от чиновников, о которых сообщил обличитель. Результаты проверки должны сообщить обличителю течение трех дней после ее завершения.

Обличители могут претендовать на денежное вознаграждение за сообщение о коррупции, если размер взятки или ущерба, нанесенного государству от факта коррупции, составляет не менее 5000 прожиточных минимумов (на данный момент это 9,6 млн. грн).

Вознаграждение может составлять до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды, но не может превосходить размер 3000 минимальных заработных плат (12,5 млн. грн). Решение о вознаграждении обличителю принимает суд.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира