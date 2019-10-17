Отвратительная и яркая, необычная и липкая. Стена из жевательной резинки в Сиэтле привлекает тысячи туристов. Не отпугивает путешественников и то, что облепленное жвачками здание называют самой микробной достопримечательностью мира. Сюда едут делать оригинальные селфи и оставить свой пережеванный след.

Пожевать, выплюнуть и прилепить на стену. Пока в мировых мегаполисах ведут ожесточенную войну с использованными жвачками, в Сиэтле есть место, где им даже рады. Это Маркет театр, одна из стен которого полностью залепленная разноцветными жевательными резинками. Традицию начали студенты в начале 90-х. Скучая в очереди за билетами, они цепляли жвачки на стену. В конце концов, руководство театра устало с этим бороться. 20 лет назад стену чистить перестали, и она быстро превратилась в туристический аттракцион.

"Эта стена невероятная! Она гораздо больше, чем я себе представлял. Я хотел приехать сюда много лет. Наконец я здесь и вижу вокруг множество жвачек. Это так круто!"- делится восторгом Кармело Гонсалес, турист.

Впрочем, такое мнение разделяют не все посетители. Брезгливым людям стена отвратительна, а кому-то еще и воняет.

"Знаете, этот запах не описать словами. Его чувствуешь, как только подходишь к стене. Это действительно запах старых испорченных жвачек" – говорит Табита Аркелон, туристка.

На самом деле жевательные резинки, свисающие из здания сегодня, не такие уж и старые. Четыре года назад выяснилось, что сахар начал разъедать стены. Поэтому украшение решили почистить. Убирали клейкую массу паром, за три дня работ со стены сняли почти тонну жвачек. Впрочем, уже через день они появились там снова. В следующем году липкое и красочное полотно будут снимать уже во второй раз – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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