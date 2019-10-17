Аналогичные скафандры будут использоваться и при полете на Марс. Новые скафандры для полетов на Луну и Марс представили в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. Первый костюм тестировала астронавт Кейт Рубинс. Он предназначен для высадки на Луну. А второй – для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю. Представленные скафандры, в которых астронавтам легче передвигаться, планируют использовать уже через пять лет при лунной миссии "Артемис". Для потенциального полета на Марс, уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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