 Бабье лето в Киеве: за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бабье лето в Киеве: за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда
17.10.2019 20:53
Высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа.

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Четвертый день бабьего лета в Киеве ознаменовался в столице третьим температурным рекордом. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад", – говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что такая высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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