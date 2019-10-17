Четвертый день бабьего лета в Киеве ознаменовался в столице третьим температурным рекордом. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад", – говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что такая высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира