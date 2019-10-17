Курс гривни к доллару США к концу 2019 года составит 28,68 грн/долл. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ), также улучшивший прогноз роста ВВП Украины. Обновленные прогнозы содержатся в отчете о перспективах развития мировой экономики за октябрь.

При этом к концу 2020 года МВФ ожидает курс 27,72 грн/долл., 2021-го – 28,7 грн/долл., 2022-го – 29,67 грн/долл. Прогноз фонда для гривни значительно улучшился. Ранее там прогнозировали, что курс гривни в концу 2019 года упадет до 26,75 грн/долл., а к 2021 году уже достигнет отметки в 30,55 грн/долл – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Теперь МВФ считает, что отметку в 30 гривен доллар преодолеет только к концу 2023 года – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс на конец года составит и вовсе 31,61 грн/долл., отмечается в материалах МВФ.

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