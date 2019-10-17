Киевлянин Дмитрий Пальчиков много работает. А съесть все, что купил в магазине, не успевает. Поэтому продукты регулярно выбрасывает в мусорное ведро.

"Выбрасывал абсолютно все – это были яйца, это было молоко, из мяса это какая-то ветчина могла быть, колбаса. Сыр. Зелень просто ссыхалась у меня" – сетует Дмитрий.

Каждый год в мусор выбрасывают треть продуктов, которые покупают в мире. У украинцев больше только еды – обычной и деликатесов – портится во время новогодних, рождественских и майских праздников. Ведь чтобы вкусно поесть, мы щедро запасаемся заранее, опустошая и кошельки, и магазины.

Поэтому первый шаг к разумному потреблению – это планирование покупок, советует экоактивистка Анна Поникарчук:

"Я могу два раза в неделю сходить в магазин или на базарчик и купить пять помидоров, семь огурцов и, может, полкило яблок, потому что я знаю, что это я точно съем".

Если же продукты начали портиться, их нужно использовать в первую очередь. Например, из фруктов сварить компот, а из макарон – сделать запеканку.

"Здесь корень сельдерея, видите, уже немного "устал". Это прокол. Но из него я сварю суп. Сварила также вчера фасоль. Сварила много, следовательно часть заморозила" – говорит Анна.

А чтобы пища дольше оставалась свежей – надо правильно разложить ее в холодильнике.

Мясные, колбасные изделия и готовую пищу лучше хранить на верхних полках, ведь там холоднее. Середину холодильника можно заполнить молочными продуктами, а нижнюю часть – консервами и солением. А еще почти у всех современных моделей холодильников есть специальная полочка для того, чтобы хранить овощи, фрукты и зелень.

Держать же продукты лучше только в стеклянных банках и металлических контейнерах. А не набрать лишнего в магазине поможет старый и уже проверенный метод – не ходить туда натощак или голодным и иметь с собой список необходимых продуктов для блюд, которые планируете готовить в ближайшие дни – напомнили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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