Об этом заявил в четверг после встречи с президентом Турции вице-президент США Майк Пенс, сообщил телеканал ABC News.

"Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии в противостоянии между ее силами, что воюют вместе с союзными им повстанцами, а также сирийскими курдами, которых поддерживают США", - приводит телеканал заявление вице-президента Пенса.

При этом уточняется, что сам Эрдоган часто отвергал эту идею. Еще накануне, когда стало известно о визите делегации США в Анкару, Эрдоган заявлял, что его правительство не будет вести переговоры с курдами, которых турецкая сторона считает террористической организацией.

На прошлой неделе, после распоряжения президента США Дональда Трампа вывести американские войска с севера Сирии, Турция начала масштабное наступление на этот регион.

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