 Эрдоган согласился прекратить огонь на севере Сирии – Пенс - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Эрдоган согласился прекратить огонь на севере Сирии – Пенс
18.10.2019 07:04
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на введение режима прекращения огня на севере Сирии, где турецкие войска пошли в наступление против сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты.

630_360_1571335474-605_18.10.19

Об этом заявил в четверг после встречи с президентом Турции вице-президент США Майк Пенс, сообщил телеканал ABC News.

"Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии в противостоянии между ее силами, что воюют вместе с союзными им повстанцами, а также сирийскими курдами, которых поддерживают США", - приводит телеканал заявление вице-президента Пенса.

При этом уточняется, что сам Эрдоган часто отвергал эту идею. Еще накануне, когда стало известно о визите делегации США в Анкару, Эрдоган заявлял, что его правительство не будет вести переговоры с курдами, которых турецкая сторона считает террористической организацией.

На прошлой неделе, после распоряжения президента США Дональда Трампа вывести американские войска с севера Сирии, Турция начала масштабное наступление на этот регион.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->