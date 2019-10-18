Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Анадолу".

"Мы приостановим операцию «Источник мира» для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня", — цитирует его заявление турецкое агентство.

По словам Чавушоглу, примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы будет создана «зона безопасности» для курдских формирований. Анкара и Вашингтон также договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у YPG и ликвидации курдских позиций и укреплений.

Чавушоглу добавил, что о полном прекращения операции «Источник мира» "речь может идти только после вывода террористических элементов".

Как ранее сообщал Укринформ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился прекратить огонь на севере Сирии, где турецкие войска пошли в наступление против сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты.

На прошлой неделе, после распоряжения президента США Дональда Трампа вывести американские войска с севера Сирии, Турция начала масштабное наступление на этот регион.

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