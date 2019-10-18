Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

"148068! Именно столько украинцев посмотрели исторический экшен "Захар Беркут" за первый уикенд проката! За эти дни фильм собрал 13 242 471,60 грн! Невероятно благодарим всех зрителей! Вместе мы - сила!»- написали авторы фильма.

Режиссеры фильма - Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн. Авторы сценария - Ярослав Войцешек, Ричард Ронат.

Продюсеры - Егор Олесов (компания Kinorob, Украина); Джефф Райс, Юрий Карновский, Раджа Коллинз (компания Cinema Day, США).

Съемки фильма проходили летом прошлого года близко от Синевирской Поляны в Закарпатье и под Киевом, где были построены главные декорации. В работе над фильмом приняли участие крупная международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

В главных ролях: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цегмид Церенболд (Бурунди), Андрей Исаенко (Петр), Олег Волощенко (Гард), Ержан Нуримбет (Мерке), Алина Коваленко (Амур), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревена (Богун), Марина Кошкина (Устье), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Совет Беркут), Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Лев).

Производство: Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Дистрибьютор фильма в Украине: Ukrainian Film Distribution.

Проект фильма "Захар Беркут" стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере около 30 млн грн.

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