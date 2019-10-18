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Конец недели в Украине будет сухим и теплым
18.10.2019 10:26
В Украине завтра осадки не ожидаются, утром в большинстве областей туман, температура ночью 4-9°, днем ​​17-22°.

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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°, на крайнем юге страны до 12°, днем ​​17-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. В столице температура ночью 7-9°, днем ​​около 20°, на Киевщине температура ночью 4-9°, днем ​​17-22°.

Согласно прогнозу, 19-20 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​17-22°.

В столичном регионе на выходные ясно. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​17-22°.

В начале недели в Украине осадки не прогнозируются. Температура ночью 5-11°; днем 21 октября 16-22°, 22 октября 13-19°.

В столичном регионе также без осадков. Температура ночью 5-10°; днем 21 октября 16-21°, 22 октября 13-18°.

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