18 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Конец недели в Украине будет сухим и теплым • Фильм "Захар Беркут" собрал за первый уикенд более 13 миллионов • В МИД Турции подтвердили, что приостанавливают операцию "Источник мира" • Дарницкую площадь в столице на 2 ночи закроют для транспорта • Эрдоган согласился прекратить огонь на севере Сирии – Пенс • Когда ждать доллар по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривни • Бабье лето в Киеве: за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, коррупция, общество, законодательство. 18 октября 49Верховная Рада, коррупция, общество, законодательство. Завдяки народним депутатам викривачі особливо великих корупційних правопорушень зможуть отримувати грошову винагороду. Її розмір становитиме 10% від суми завданого збитку, а виплачуватиметься вона після ухвалення обвинувального вироку суду. Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, милиция, мода, праздники, Сергей Смоленцев, катастрофы, корабли, тест-драйв, марш, соревнования, музыка, животные, природа, Донбасс, фотоконкурсы, транспорт, заводы, НАТО, город, дети, фестивали, Саакашвили, культура, Россия, Львів, ЗСУ, люди, самолеты, футбол, технологии, США, ВСУ, #Євромайдан, суд, знаменитости, беспорядки, бизнес, архитектура, митинги, спорт, Шахтер, пейзажи, зима, автомобили, депутаты, военная техника, Карпаты, парады, протесты, цирк, полиция, общество, Львов, Александр Зубко, война, мир, ВМС, фотоподборки, экология, досуг, Нацгвардия, учения, фотографы, Путин, фотография, традиции, фотопроект, путешествия, авиация, Порошенко, женщины, столкновения, живопись, Верховная Рада, уикенд, искусство, концерты, АТО, политика, Майдан, солдат, Киев, Одесса, кошки, оккупация, выборы, портрет, Динамо, джаз, выставки, Дмитрий Дятлов, церковь, вера, акции, история, туризм, стихийные бедствия, политики, юмор, дизайн Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис аннексия Крыма, милиция, мода, праздники, Сергей Смоленцев, катастрофы, корабли, тест-драйв, марш, соревнования, музыка, животные, природа, Донбасс, фотоконкурсы, транспорт, заводы, НАТО, город, дети, фестивали, Саакашвили, культура, Россия, Львів, ЗСУ, люди, самолеты, футбол, технологии, США, ВСУ, #Євромайдан, суд, знаменитости, беспорядки, бизнес, архитектура, митинги, спорт, Шахтер, пейзажи, зима, автомобили, депутаты, военная техника, Карпаты, парады, протесты, цирк, полиция, общество, Львов, Александр Зубко, война, мир, ВМС, фотоподборки, экология, досуг, Нацгвардия, учения, фотографы, Путин, фотография, традиции, фотопроект, путешествия, авиация, Порошенко, женщины, столкновения, живопись, Верховная Рада, уикенд, искусство, концерты, АТО, политика, Майдан, солдат, Киев, Одесса, кошки, оккупация, выборы, портрет, Динамо, джаз, выставки, Дмитрий Дятлов, церковь, вера, акции, история, туризм, стихийные бедствия, политики, юмор, дизайнВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Завдяки народним депутатам викривачі особливо великих корупційних правопорушень зможуть отримувати грошову винагороду. Її розмір становитиме 10% від суми завданого збитку, а виплачуватиметься вона після ухвалення обвинувального вироку суду. 18.10.2019



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