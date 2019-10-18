Рада ввела грошову винагороду для викривачів корупції
18.10.2019 11:02
18 октября
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Завдяки народним депутатам викривачі особливо великих корупційних правопорушень зможуть отримувати грошову винагороду. Її розмір становитиме 10% від суми завданого збитку, а виплачуватиметься вона після ухвалення обвинувального вироку суду.