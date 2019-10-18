В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “Кубань“. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат из фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, которого избрали главой данного депутатского объединения.

Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием, - написал Гончаренко.

Также он опубликовал список участников объединения. Помимо самого Гончаренко в “Кубань“ вошли Анатолий Урбанский, Владимир Арьев, Николай Величкович, Андрей Парубий, Соломия Бобровская, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, София Федина, Юлия Клименко, Игорь Гузь и Олег Синютка.

Напомним, в Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма. Ее ключевая задача – следить за тем, чтобы в процессе деоккупации не пропустить серьезные угрозы национальным интересам страны.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира