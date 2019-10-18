За это проголосовало 306 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Законопроектом 1152-1 предусмотрены изменения в ст. 321-1 Уголовного кодекса. В частности, предусматривается, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (действующая редакция закона предусматривает наказание за такие деяния лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

Кроме того, законопроект предлагает установить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества в случае, если те же действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью средств крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств. Сейчас такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Если указанные действия повлекли смерть человека или иные тяжелые последствия, или совершены в отдельно крупных размерах, предлагается предусмотреть наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. В действующей редакции закона это наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

После этого Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание парламента. Спикер напомнил депутатам, что завтра пленарное заседание начнется с часа вопросов к правительству, после чего депутаты перейдут к принятию проекта государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

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